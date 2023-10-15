تزيد خصوبة الرجال.. هذه العشبة ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

الأشجواندا هي عشبة تكتسب اهتماما حول العالم لقدرتها على تقليل الإجهاد والقلق، كما أنها من ضمن الأعشاب التي اكتسبت أهمية منذ القرون من العمر في الطب التلقيدي بالهند.

أجريت العديد من التجارب السريرية للتعرف على فوائد الاشواجندا، فهي شجيرة دائمة الخضرة تنمو في آسيا وأفريقيا، وتحتوي على العديد من الفوائد.

ويمكن أن توفر الأشجواندا أيضاً فوائد إنجابية للرجال، وقد تبين أن إدارة الأشجواندا للرجال قد تحسناً نوعية الحيوانات المنوية إلى حد كبير من خلال إعادة التوازن مستويات الهرمونات الإنجابية بعد دراسة واحدة، أصبح 14 في المائة من المرضى الذكور زوجتهم حوامل.

بشكل منفصل، في دراسة الأشجواندا ذات صلة بالإجهاد، وجد الباحثون الأعشاب زيادة التستوستيرون مستويات من المشتركين من الذكور ولكن ليس من الإناث، كما أن إجراء دراسة أخرى عن تأثير الأشجواندا على قوة العضلات في الرجال أدى إلى قياس زيادة كبيرة في التستوستيرون.

صدى البلد