حورية فرغلي: الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت؟

دعمت الفنانة حورية فرغلي الشعب الفلسطيني، وعبرت عن حزنها الكبير لسقوط ضحايا على مدار الأيام الماضية برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت “حورية” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” وعلقت خلاله قائلة: “أنا بعمل الفيديو ده تضامنًا مع شعبنا الحبيب فلسطين و قلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين”.

واستكملت: “الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هم ذنبهم ايه؟، الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت”.

مضيفة: “حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة وأنا ماليش في السياسة خالص وعمري ما أتكلمت فيها بس والله العظيم لأول مرة أقول ده لازم جامعة الدول تتكلم وتعمل حاجة واحد يغلط يحاسب البلد كلها ازاي”.

وأنهت تعليقها قائلة: “أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل”.

وحرص العديد من النجوم والمشاهير العرب على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته وذلك بنشر صور ومقاطع فيديوهات من انتفاضة الشعب الفلسطيني عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة حورية فرغلي كانت بمسلسل “أيام” وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

مصراوي