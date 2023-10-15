قائد الجيش السوداني إلى بكين ولقاء مع رؤساء روسيا والصين وإيران

يتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة الصينية بكين، الإثنين المقبل، بهدف المشاركة في أعمال “المنتدى الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق”، التي تجري يومي الثلاثاء والأربعاء، في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر .
وبهذا، تكون هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سوداني رفيع، خلال فترة الحكم الانتقالي.
ويرى مراقبون أنّ زيارة البرهان إلى الصين، التي عمل فيها ملحقاً عسكرياً سابقاً، خلال حقبة الرئيس السابق عمر البشير، تُعدُّ استدارةً مهمةً في توجهاته الذي، راهن خلال سنوات حكمه الأربع على الغرب.
وربط المراقبون هذه الاستدارة بالحرب، التي اشتعلت في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، والتي يرى كثيرون أنّ للغرب دوراً في إشعالها.
وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه البرهان، سيعقد الأخير لقاءات ثنائية عدة، على هامش المنتدى، تشمل رؤساء الصين، روسيا وإيران.
يُشار إلى أنّ السودان وإيران أعادا العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا الشهر، عقب اللقاء الذي جمع البرهان بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي.
قناة الميادين
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