تدشين الحصاد الآلى لمحصول السمسم بالقضارف

كشفت وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية عن توقعاتها بانتاج ما بين 7 الى 8 ملايين قنطارا من محصول السمسم هذا الموسم . جاء ذلك خلال تدشين والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي بولايات القطاع المطرى بالبلاد ووزير الزراعة والغابات الاتحادى د. ابوبكر عمر البشرى صباح اليوم بمركز العزازة صقورا لنقل التقانة الحديثة بمحلية القلابات الغربية لعمليات الحصاد الآلى لمحصول السمسم الذي زرع في مساحة 190 فدانا. ووقفا على مجمل العمليات الفلاحية والحزم التقنية المستخدمة فى زراعة المحصول واوضح الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ضرورة ربط التمويل بالتقانات الحديثة لتأسيس المحاصيل بصورة جيدة مستقبلا . وطالب الوزارة الولائية باعادة مركز سمسم لتطوير الزراعة الآلية لسيرته الاولى مبينا ان زيارات لجنة متابعة انجاح الموسم الزراعي بالولايات للحقول الايضاحية والبحثية وحيازات المزارعين تهدف الى اجراء المقارنات لرفع انتاجية الفدان. من جهته جدد وزير الزراعة والغابات الاتحادي الاهتمام بمراكز التقانة والحزم الحديثة في اطار الرؤية الكلية لزيادة الانتاج والانتاجية بالاستغلال الامثل للموارد. فيما استعرض المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية المهندس عمر البشير اهداف مراكز نقل التقانة في البيئاث الزراعية المختلفة لتدريب المزارعين على استخدام التقانة والاستفادة منها. وعقد الوالي المكلف ووزير الزراعة والغابات الاتحادي اجتماعا مع عدد من المزارعين بالقضارف تم خلاله التباحث حول مكافحة بؤر آفة الطير وسير عمليات المكافحة بجانب توفير العمالة للحصاد. سونا

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