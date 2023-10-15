مبارك أردول يعلن انتهاء تكليفه “مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية”

أعلن مبارك أردول انتهاء تكليفه في المنصب الذي يشغله وهو مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد أن استمر فيه لأكثر من ثلاث سنوات.

وشكر أردول الزملاء الذين عمل معهم، وكتب أردول على صفحته الرسمية بحسب رصد محرر “أخبار الخليج 365”:

شكرا جزيلا انتهى تكليفي اليوم مديراً عاما ً للشركة السودانية للموارد المعدنية ، بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل المتواصل، شاكر لكل الزملاء الذين عملت معهم خلال هذه الفترة وممتن لكل من ساعدوني وسندوني خاصة اسرتي الصغيرة التي تحملت تكلفة العمل العام، حققت ثلاث أهداف رئيسية كبيرة ومهمة بالنسبة لي واخرى صغيرات اعتبرها تاج في مسيرتي المهنية وحياتي، سافصلها لاحقاً.