بادي يعفي امين عام المجلس الأعلى للثقافة والإعلام من منصبه

أصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق اليوم قرارا باعفاء السيد عزالدين ادم سليمان من منصب الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالاقليم. وشمل القرار اعفاء السيد الضوء التوم عبدالله من منصب مستشار الحاكم لشئؤن التعليم وقضى ذات القرار بتعين الضوء التوم عبدالله فى منصب الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام . سونا

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