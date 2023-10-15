تحسبات لحدوث حالات الإسهالات المائية الحادة بالجزيرة

إطمأن الإجتماع الطاريء للتحسب لحدوث حالات الإسهال المائي الحاد بولاية الجزيرة مساء أمس برئاسة وزارة الصحة بمدني برئاسة الدكتور أسامة عبد الرحمن احمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بالولاية بحضور لفيف من المسؤولين بوزارة الصحة الإتحادية والولائية والثقافة والإعلام والمنظمات وشركاء الصحة والدفاع المدني وهيئة مياه مدني، على التدخلات التي تم وضعها للتحسب لحالات الإسهالات المائية الحادة بالولاية.
جاء ذلك من خلال التنوير الذي قدمته الأستاذة نجوي محمد محمد إبراهيم المشرف على الطواريء الصحية بالولاية.
حيث عددت التدخلات التي تمت لحالات الإشتباه عن طريق الحملات التنظيمية والصحية بالتعاون مع محلية مدني الكبرى وتعقيم شارع المستشفى وإغلاق الكافتريات الممتدة على طول الطريق.
وأعلنت عن فتح غرفة للعزل بمستشفى الطواريء مجهزة بكافة المعينات اللازمة مناشدة المحليات بضرورة تجهيز غرف للعزل بالمستشفيات إضافة لكلورة المياه بالشبكات .
كما إطمأن الإجتماع على موقف الإمداد الدوائي لمقابلة حالات الاسهال المائي الحاد .
من جانبه شدد مدير عام وزارة الصحة على ضرورة تضافر كافة الجهود من قبل المنظمات وشركاء الصحة للحد من المرض مبيناً أن حالات الإشتباه يتم التعامل معها حسب البروتوكولات الصحية .
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