المخزون المائي بالمصادر الجنوبية للمياه بالأبيض: 20 مليون متر مكعب

كشف المهندس فتح الرحمن سامي مدير قطاع المياه والكهرباء بولاية شمال كردفان ان المخزون من الإمداد المائي بالمصادر الجنوبية للمياه بمدينة الأبيض التي تشمل خزانات ود البقا وخور بقرة وبنو وحفائر بربر الواقعة جنوب مدينة الأبيض تبلغ 20 مليون متر مكعب من المياه.

وأضاف سامي في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) أن عمليات الصيانة التي تمت في هذه المصادر شملت الكسور التي كانت بالخور الرئيس للخزانات وخور بقرة.

وفي رده لسؤال عن موقف الإمداد المائي بمدينة الأبيض أوضح أنه تم اليوم ضخ المياه للأحياء الشرقية بعد توقف لأكثر من 50 يوما، وقال أنه تم وضع جدول لانسياب المياه للأحياء.

وابان مدير قطاع المياه أن الصيانة التي تمت شملت المصادر الشمالية بكل الابار العاملة وهي الآن جاهزة للعمل بعد وصول التيار الكهربائي، مضيفا انه تم صيانة 24 بئرا بالمصادر الشمالية المعروفه بحوض بارا بجانب صيانة اجهزة التحكم الآلي.