بحث السبل الكفيلة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمياه بالفاشر

واصلت لجنة إسناد قطاعي الكهرباء والمياه بولاية شمال دارفور عقد سلسلة اجتماعاتها برئاسة الامين العام لحكومة الولاية ابراهيم حسب الدائم، بغرض بحث السبل الكفيلة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمياه بمدينة الفاشر التي ظلت خارج الخدمة خلال الشهور الماضية. وقال الأمين العام لحكومة الولاية في تصريح صحفي ان إجتماعات اللجنة التي إستمرت لعدة ايام قد خلصت اليوم إلى خطة عمل متكاملة لايجاد حل جذري لتوفير الوقود لحل مشكلة مياه الشرب بمدينة الفاشر اولا وذلك نسبة لكثافتها السكانية العالية، واستضافتها لاعداد كبيرة من الفارين من الحرب من مختلف ولايات دارفور بجانب وجود أكبر ثلاث معسكرات للنازحين باقليم دارفور . وأضاف حسب الدائم ان خطة العمل تضمنت عدة خيارات من بينها تكثيف العمل لجلب الوقود من بورتسودان عبر الطريق القومي، إلى جانب السعي لسد الفجوة الناجمة عن عدم كفاية الوقود الوارد من المستودعات القومية بجلب كميات بديلة من مدينة الكفرة الليبية عبر محليتي المالحة ومليط ومنها إلى حاضرة الولاية. سونا

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