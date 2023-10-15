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الملك سلمان يوجه دعوة للبرهان

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Asma Osman 0 تبليغ

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لحضور القمة - الأفريقية والقمة العربية_الأفريقية المزمع عقدها في المملكة في في شهر نوفمبر المقبل، سلمه لها سفير المملكة بالسودان علي بن حسن جعفر، وذلك بحسب صحيفة القوات المسلحة.

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الحدث السوداني

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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