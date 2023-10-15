الملك سلمان يوجه دعوة للبرهان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لحضور القمة السعودية- الأفريقية والقمة العربية_الأفريقية المزمع عقدها في المملكة في في شهر نوفمبر المقبل، سلمه لها سفير المملكة بالسودان علي بن حسن جعفر، وذلك بحسب صحيفة القوات المسلحة. الحدث السوداني

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