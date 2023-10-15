بالصور.. اجتماع مشترك للجنتي أمن محلية الجبلين ومقاطعة الرنك

عقدت لجنتا امن محلية الجبلين برئاسة الأستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي للمحلية ومقاطعة الرنك برئاسة الأستاذ كاك فديت كاك محافظ المقاطعة، اجتماعا مشتركا بمنطقة جودة صباح اليوم بحضور عدد من القيادات التنفيذية والاهلية والعسكرية من الجانبين .

وبحث الاجتماع عددا من القضايا الأمنية المشتركة .

أمن الاجتماع على اهمية استمرار التعاون المشترك بين محلية الجبلين ومقاطعة الرنك في المجالات كافة خاصة الأمنية والاجتماعية والتأكيد على المحافظة على حسن الجوار ورعاية المصالح المشتركة بين شعبي البلدين خاصة سكان المناطق الحدودية.

وقال المدير التنفيذي لمحلية الجبلين ان الزيارات المتبادلة بين محلية الجبلين ومقاطعة الآن، مؤخرا احدثت اختراقا كبيرا في شتى المجالات إلى جانب تعزيز الامن والاستقرار والتعايش على المنطقة الحدودية.

وأشار ان هذا اللقاء جاء نتيجة لوصول بعض المعلومات حول تعديات بالمنطقة الحدودية على خلفية تنفيذ بعض اعمال الإنشاءات الخدمية بواسطة إحدى المنظمات.

واضاف ان الزيارة الميدانية المشتركة للوفد تمت من خلالها الاطمئنان على عدم وجود ما يعكر امن واستقرار المنطقة الحدودية.

وأمن الجانبان على ان قضية ترسيم الحدود بين البلدين شأن اتحادي يتم حسمه على مستوى الدولتين.

وأكد حرص المحلية على انتهاج السبل الكفيلة سلميا لحل اي خلافات قد تحدث بالمنطقة الحدودية إلى جانب الاستمرار في حفظ عملية الامن والاستقرار بالمنطقة الحدودية وتمتين علاقات حسن الجوار ورعاية المصالح المشتركة.

من جانبه اشاد الأستاذ كاك فديت كاك محافظ مقاطعة الرنك بالعلاقات الأزلية والروابط التاريخية التي تربط بين المجموعات السكانية بالمناطق الحدودية بين النيل الأبيض وشمال أعالي النيل .

واضاف ان محافظة الرنك ترتبط ارتباطا وثيقا بمحلية الجبلين ويعتمد سكان المقاطعة على الحصول على معظم احتياجاتهم اليومية من الجبلين .

وابان ان اللقاء المشترك بين لجنتي الأمن اكد على استمرار التعاون والتواصل الى جانب الاتفاق على الوقوف ميدانيا لوضع حل لأي مشكلة قد تحدث بالمنطقة الحدودية .

وأكد حرصهم على استقرار العلاقات مع محلية الجبلين وعدم حدوث أية زعزعة أمنية على الشريط الحدودي، مشيرا إلى توجيهات رئيس دولة جنوب السودان بهذا الشأن وتأكيده على عمق العلاقات بين شعبي البلدين .