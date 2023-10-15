السودان يشارك بمعسكر الأمل للاتحاد الدولي لتنس الطاولة بالقاهرة

يشارك السودان باللاعب رائد معتز واللاعبة لين عصام البدوي في معسكر الأمل الدولي بالقاهرة ضمن كوكبة من البراعم والناشئين ، ومشاركة الفريق الصيني للناشئين وعدد من الخبراء حول العالم والمدربين .

ويعد برنامج الأمل من أهم البرامج التي يعول عليها الإتحاد الدولي.، وكان لرئيسي الإتحادين السوداني والمصري دورا مهما في مشاركة السودان . ويتابع المعسكر كابتن الدرديري حسن بك عضو الإتحاد السوداني ، ومدرب المنتخب عبد الوهاب عبد الرحيم ، وكابتن عادل عثمان مدير المنتخبات و اللاعبة الدولية حباب احمد طه . وتقدم الإتحاد السوداني لكرة الطاولة للإتحاد الدولي والمصري بالشكر لإتاحة الفرصة للسودان بالمشاركة بهذه التظاهرة الدولية علي أرض مصر . وكالة سونا

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