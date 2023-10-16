المنتخب الوطني يتعادل مع نظيره التنزاني

انتهت المباراة الودية الدولية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم امام نظيره التنزاني ضمن أيام فيفا، بالتعادل بهدف لكل في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف . تقدم السودان بهدف مجتبي فيصل في الشوط الاول وسيؤدي المنتخب مباراته الثانيه يوم الثلاثاء أمام تشاد. ويتأهب المنتخب من المملكة العربية السعودية لخوض مباريات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ أمام توغو والكنغو. سونا

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