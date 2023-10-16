مساعد مدير الشرطة بالقطاع الشمالي يشيد بالأداء الشرطى والأمني بالشمالية

أشاد مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي الفريق شرطة (حقوقي) أمير عبدالمنعم فضل بالأداء الشرطي والأمني بالولاية الشمالية.

واكد جاهزية قوات الشرطة لأداء مهامها بالشكل المطلوب في حماية المواطنين والممتلكات وحيا التنسيق المحكم والعمل المتناسق الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطية بالولاية.

من جهته قال مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين إن زيارة مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي تأتي للوقوف على سير الأداء الشرطي والجنائي.

وأشار إلى أن الزيارة ستحقق الكثير من الأهداف والمكاسب وجدد جاهزية قوات الشرطة لبسط الأمن والإستقرار وحماية المواطنين والممتلكات.

وكان مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي إلتقى والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي وأعضاء لجنة أمن الولاية وإستمع إلى مجمل الاوضاع الامنية بالشمالية، وعقد إجتماعا بمدير شرطة الولاية وقادة العمل الشرطي.