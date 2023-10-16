بالصور.. جبريل يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

إلتقى د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة مراكش، حيث تقام الإجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين .

وأبتدر اللقاء السيد وزير المالية بألقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية في السودان والتي تأثرت بالحرب الدائرة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي، مشيراً إلي تضرر الإقتصاد بصورة كبيرة وأنخفاض الإيرادات بنسبة كبيرة مما اثر سلبًا على كل المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن حصاد الموسم الزراعي مُبشِّر ونواجه الآن التزامات الموسم الشتوي لضمان الأمن الغذائي للمواطن.

وأكد الوزير أن الأوضاع الأمنية في غالب ولايات السودان مستتبة ويمكن تنفيذ المشروعات فيها إلا أنها تعاني من ضغط النزوح من العاصمة الخرطوم .

من ناحيته عبّر الدكتور محمد سليمان الجاسر عن حزنه على ما آلت إليه الأوضاع في السودان، وعبّر عن تمنيه أن تتوقف الحرب في السودان وتعود الأوضاع إلي طبيعتها في أسرع وقت، مُشيراً للفرص الكبيرة التي تتوفر لدى السودان والتي من الممكن أن تضعه في وضع إقتصادي متقدم و مميز .

وأوضح الجاسر أنهم سيقفون مع السودان ويدعمونه حتى يتخلّص من ديونه، كما بشّر رئيس البنك أن هناك حديثا مع بعض الاطراف لمساعدة السودان في ديونه وأن هنالك خطة للدعم بعد توقف الحرب في السودان .

في الختام شكر الوزير الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية طلب من البنك تقديم المساعدة في بناء القدرات والتحول الرقمي في الوزارة.

سونا