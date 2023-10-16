إقليم النيل الأزرق - الدمازين وقف الأستاذ يوسف الجزولي نائب مفوض مفوضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين باقليم النيل الازرق لدى لقائه بمكتبه اليوم، الأستاذ عاصم محمد صالح رئيس جمعية تكاتفوا بلا حدود للسلام والتنمية بالإقليم، على الجهود المقدرة للجمعية وحرصها على دعم واسناد العمل الطوعي في الاقليم . ورحب الجزولي بمبادرة الجمعية الخاصة بتنظيم المخيم العلاجي المجاني في مناطق العائدين. واستعرض عاصم محمد رئيس الجمعية اهداف الجمعية واسهامها في دعم خدمات التعليم والصحة وحرصها على توحيد المجتمع وتقديم كافة الخدمات له خاصة للعائدين . وكشف عن مشروع أسناد العائدين عبر مفوضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين والترتيب لإنشاء معهد لتعليم الأطفال، موضحا ان الجمعية تعمل على تدريب وتأهيل الشباب في مجالات الإسعافات الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية العودة الطوعية بالنيل الازرق تلتقي بجمعية تكاتفوا للسلام والتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.