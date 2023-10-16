رئيس مجلس الوزراء السوداني المكلف يعفي أردول من منصبه

أصدر السيد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء السوداني قراراً يوم الأحد ، بإعفاء السيد مبارك عبدالرحمن احمد (اردول) من وظيفة مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية. ووجه القرار وزارات المعادن والعمل والإصلاح الإداري والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. سونا

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