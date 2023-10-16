كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية عن مجهودات الادارة العامة للجوازات والهجرة منذ الاول من سبتمبر حتي منتصف اكتوبر ٢٠٢٣م. حيث تم الإعلان إصدار أكثر من 158 الف جواز سفر إلكتروني وفقاً للمخطط التالي: المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الشرطة السودانية: أصدرنا أكثر من 158 ألف جواز جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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