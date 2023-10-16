مشاد” تقدم (573) سلة غذائية للفارين من الحرب بالضعين

نفذت منظمة شباب من أجل دارفور (مشاد) الوثبة الثالثة من وثبات توزيع السلال الغذائية للنازحين الذين فروا من الحرب من ولاية جنوب دارفور إلى مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، حيث إستهدفت الوثبة عدد (573) اسرة تضم عدد (3917) فردا .
وقال مدير المنظمة ان توزيع السلال الغذائية دوريا على النازحين الفارين من الحرب يجئ ضمن البرامج الإغاثية التي تنفذها المنظمه بغرض تخفيف الظروف المعيشيه القاسيه التي يواجهها الفارون من ويلات الحرب في ولايات دارفور .
وأكد إسماعيل إستمرارهم في تنفيذ البرنامج وفق الخطة التي اعدتها المنظمة والتي تستهدف الوصول إلى جميع المتضررين من الحرب بولايات دارفور خاصة والسودان بصورة عامة .
وجدد رئيس منظمة شباب من اجل دافور مناشدته لجميع المنظمات والجهات الدولية والاقليمية العاملة في المجال الانساني بضرورة التدخل العاجل من اجل اغاثة المتضررين في السودان وبإقليم دارفور على وجه الخصوص.
سونا
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