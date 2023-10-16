تنسيق حكومي لإعادة تشغيل مركز الكلى بنيالا

أكد بشير مرسال حسب الله والي ولاية جنوب دارفور بالانابة استمرار التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والاقليمية ومنظمات العون الانساني وجَيع الحادبين على اعادة الخدمات بمدينة نيالا لاعادة تشغيل مركز غسيل الكلى بالمدينة الذي توقف بسبب تجدد القتال مؤخرا. جاء ذلك خلال لقاء نائب الوالي مرسال اليوم الأحد ببيت الضيافة بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور إبراهيم حسب الدائم والي شمال دارفور بالإنابة. وقال مرسال انه قدم شرحا لحكومة الاقليم وولاية شمال دارفور موقف مرضى غسيل الكلى الذين قدموا من مدينة نيالا عقب تجدد القتال بالمدينة، مشيرا إلى أن حكومة شمال دارفور وجهت فوراً بمعاملة مرضى غسيل الكلى من نيالا مثل أخوانهم في الفاشر. وثمن مرسال جهود حكومتي الاقليم والولاية في تحديد موعد للإجتماع مع جهات الإختصاص والمنظمات الانسانية لمزيد من التنسيق. مشيدا بدور الاطباء والكوادر المساعدة بمستشفى نيالا التخصصي على وقفتهم ومتابعتهم لانقاذ مرضي الكلى وتوزيعهم لمدن الضعين والفاشر. سونا

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