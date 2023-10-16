نشر محبي الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية مقطع فيديو حديث تم تصويره من حفل شباب أحيته المطربة بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الدولية بأغنية جديدة ومثيرة تقول في مطلعها (الدرهم لو طلع السماء بكرة رب رب رب تلقى وقع). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه سخر من المطربة وأغنيتها الجديدة وكتب أحد المعلقين (دا غناء زي كلام الطير في الباقير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تغني في حفل شبابي بالقاهرة: (الدرهم لو طلع السماء بكرة رب رب رب تلقى وقع) وساخرون: (دا غناء زي كلام الطير في الباقير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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