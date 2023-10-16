شاهد بالفيديو.. الكوميديان السوداني حسن تسريحة يترك بيع “الباسطة” في الولايات وينقلها إلى أديس أبابا وسط دهشة المتابعين

نشر الكوميديان السوداني وأحد نجوم السوشيال ميديا حسن تسريحة, مقطع فيديو على صفحته الرسمية وثق من خلالها لرحلته الطويلة من السودان نحو أثيوبيا بالبر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فاجأ تسريحة متابعيه بتفاصيل رحلته المرهقة التي بدأت من الولاية الشمالية حتى دخوله أثيوبيا. وكشف الكوميديان الشهير عن تركه بيع “الباسطة” المشروع الذي شهدت بداياته إحدى القرى بالولاية الشمالية. وذكر تسريحة بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلن أنه قام بنقل مشروعه المبتكر إلى قهوة مصر السودان. الخوطزم (أخبار الخليج 365)

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