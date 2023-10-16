السفارة الأمريكية بالخرطوم: الجهات الإنسانية الفاعلة تكافح بشجاعة من أجل الوصول إلى المحتاجين

قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم بأن الجهات الإنسانية الفاعلة تكافح بشجاعة من أجل الوصول إلى المحتاجين بسبب القتال الشديد والعقبات التي فرضتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. الجزيرة – السودان

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