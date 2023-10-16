محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله

أصبح محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب الرحيل عن نادي ليفربول بعد أقل من شهرين من الآن في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وثار جدل كبير حول انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي، وبالتحديد اتحاد جدة السعودي، بعد وصول عرض مغري وصفه الكثيرون بالأضخم عالميًا والأكثر استفادة لـ اللاعب ولفريق ليفربول.

وقالت تقارير إن محمد صلاح وافق على عروض السعودية غير أن الصفقة لم تكتمل بسبب رفض نادي ليفربول رحيل صلاح دون التعاقد مع بديل بنفس المستوى.

أفاد تقرير لـ شبكة سي بي إس الأميركية، أن قيمة صفقة ضم محمد صلاح بلغت 150 مليون يورو أي ما يعادل 162 مليون دولار أمريكي، للظفر بخدمات النجم المصري محمد صلاح.

وقالت الشبكة إن هذا العرض حطم الرقم القياسي في السعودية، والذي حققه الهلال من خلال شراء نيمار بـ97 مليون دولار.

وتتكون الصفقة بحسب ما أورد تقرير الشبكة الأمريكية من من 108 مليون دولار كدفعة مضمونة، بالإضافة إلى 54 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى بنود أخرى، تجعل من صفقة محمد صلاح الأغلى في الدوري السعودي.

في مفاجأة مثيرة لعشاق ليفربول، أفادت صحيفة ميرور أن ليفربول وضع الجناح الألماني ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ الحالي الذي كان يلعب في صفوف مانشستر سيتي، هدفًا رئيسيًا للتعاقد معه حال رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول مستعد لكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ النادي والبالغة 80 مليون جنيه إسترليني لضم داروين نونيز وذلك من أجل ضم ليروي ساني.

ومن المؤكد أن نادي بايرن ميونخ لن يفرط في جناحه الأساسي صاحب الـ 27 عامًا، والذي كلفه 55 مليون جنيه استرليني لضمه عام 2020 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

الصعوبة في الصفقة والتي قد تزيدها من حيث القايمة المادية منافسة آرسنال وريال مدريد على ضم اللاعب، وهما ناديان يملكان قدرات مادية تفوق ليفربول.

صدى البلد