شاهد الصورة .. بسمة بوسيل بدون ميك أب

بسمة بوسيل حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني متابعيها صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام” عبر خاصية القصص القصيرة” وظهرت بدون مكياج.

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