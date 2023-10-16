بالصور.. منة عرفة تثير الجدل من على حمام السباحة

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري. وظهرت منة في الصورة وهي مستلقية على كرسي امام حمام السباحة. ويذكر أنه قد أعلنت الفنانة منة عرفة عن تعرض والدتها إلي وعكة صحية أدت إلي دخولها العناية المركزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري. وكتب منة عرفة:”فضلاً وليس أمراً أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة”. صدى البلد

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