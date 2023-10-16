تدشين حملات مكافحة الآفات الزراعية بمشاريع محلية الدندر

انطلقت عمليات مكافحة الطيور والافات الزراعية بالمشروعات الزراعية بمحلية الدندر، بحضور المهندس الهادي الصادق وزير الانتاج والموارد الوزير المكلف بولاية سنار والاستاذ الضوء احمد يعقوب عمران المدير التنفيذي لمحلية الدندر والدكتور المعزل بشير موسي مدير وقاية النباتات بالانابه والسيد عامر الزاكي مفتش الوقاية بمحلية الدندر، وذلك من اجل انجاح الموسم الزراعي بالمحلية الذي اقتربت محاصيله من النضج. واشاد وزير الانتاج والموارد المكلف بجهود حكومة الولاية ووزارة الزراعة الاتحادية واللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي بالولاية والقوات المسلحة لتسهيل مهمة المكافحة رغم الظروف التي تمر بها البلاد بتوفير الدعم الفني واللوجيستي والمبيدات المكافحة الطائرة. واشار إلى انطلاقة عمل المسح الاولي لمواقع البلاغات داعيا المزارعين للتعاون لانجاح عمليات المكافحة التي انطلقت في مناطق الزراعة الآلية والزراعة التقليدية لتغطية المساحات المستهدفة. فيما عزا المدير التنفيذي لمحلية الدندر تاخر وصول طائرة الرش للظروف التي تمر بها البلاد مشيرا إلى جهود حكومة الولاية في انجاح الموسم الزراعي. واعرب عن شكره للجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي في حل كافة العقبات التي اعترضت عمليات المكافحة. سونا

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