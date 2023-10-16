جهود رقابية مكثفة للمواصفات بولاية نهر النيل

كثفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حملاتها الروتينية لفرق التفتيش الخدمي في عموم ولاية نهر النيل بمشاركة الجهات ذات الصلة والامن الاقتصادي شملت الاسواق والمحلات التجارية والمخازن ومعايرة طلمبات الوقود ومستودعات الغاز ومطابقة الاوزان ومصانع الثلج والمخابز بمدن (عطبرة- العبيدية – ابوحمد- شندي). وتم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية لسوء التخزين وانتهاء صلاحيتها و العرض السيئ تقدر ب (15) طنًا تمت ابادتها بعطبرة كذلك تمت ابادة ٣،٥ طن سلع منتهية الصلاحية في محلية بربر ( العبيدية) . وفي ذات السياق قام فريق عمل التفتيش بمكتب العبيدية بحملات تفتيشية على المنتجات الحيوانية المخالفة للمواصفات والمقاييس بمحلية بربر وتمت ابادتها . واكد المهندس عبد العظيم اسماعيل مدير قطاع المواصفات بنهر النيل استمرار العمل الروتيني لفرق التفتيش في عموم محليات الولاية المختلفة وتغطيتها لمكافحة الظواهر السالبة المضرة بصحة وحقوق المستهلكين . الى ذلك قام مدير القطاع بزيارة لدار فاقدي السند بالولاية قدم خلالها دعما عينيًا ضمن برنامج المواصفات في المسؤولية المجتمعية . سونا

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