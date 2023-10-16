الاتفاق بين سفارتي السودان ومصر بالرياض لتسريع إجراءات التأشيرة للطلاب السودانيين

تم الاتفاق بين سفارتي السودان ومصر بالرياض على تسريع إجراءات الحصول على التأشيرة التي تمكن الطلاب السودانيين الدارسين بمصر الالتحاق بالعام الدراسي وفقا للمتطلبات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع السفارة السودانية مع السفارة المصرية بالرياض بخصوص تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول للطلاب السودانيين من الذين تم قبولهم هذا العام والمسجلين بالجامعات المصرية. وناشدت السفارة السودانية بالرياض كل الطلاب الذين تتوفر لديهم المتطلبات الحضور للسفارة لتكملة الاجراءات والتي تشمل جواز سفر ساري المفعول وافادة القبول المبدئي او النهائي من الجامعة المصرية والإقامة بالمملكة العربية السعودية. سونا

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