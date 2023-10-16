جميع المعاملات الخاصة بالاستثمار.. تخفيض 50% لرسوم المشاريع تنفيذاً لتوجيهات والي الشمالية

مهندس عمر علي صالح تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الباقر احمد علي والي الولاية الشمالية خلال مخاطبته فعاليات المؤتمر الثاني للاستثمار والصناعة الذي انعقد مؤخرا بدنقلا حاضرة الولاية والخاصة بتخفيض 50% من الرسوم المفروضة على المشاريع الاستثمارية بالولاية الشمالية. أعلن بذلك لسونا المهندس عمر علي صالح وزير الصناعة والاستثمار بالولاية الشمالية حيث أوضح لسونا أن توجيه الوالي يشمل جميع المعاملات الخاصة بالاستثمار في الولاية. وأشار إلى أن القرار وجد تجاوبا كبيرا من قبل المستثمرين الذين بداوا التوافد بإعداد كبيرة لتكملة الإجراءات الخاصة بجميع المعاملات الاستثمارية. وأضاف أن الوزارة شرعت في إتخاذ الترتيبات اللازمة لتأسيس النافذة الموحدة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وقال إن الأيام القادمة ستشهد بمشيئة الله تعالي إكمال العمل في النافذة الموحدة تنفيذا لتوصيات المؤتمر الثاني بجانب انشاء مفوضيات للمحليات لتكملة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في رئاسة الولاية ضمن النافذة الموحدة. من جهة اخري جدد وزير الصناعة والاستثمار شكره وتقديره لكل شركاء الاستثمار والشركات والمؤسسات الراعية للمؤتمر الذين تكفلوا بكل نفقات ومصروفات المؤتمر مؤكدا أن جميع المصروفات الخاصة بالمؤتمر تكفل بها الشركاء وأن المؤتمر انعقد دون تكليف حكومة الولاية أي أعباء مالية تقديرا من الشركاء للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. سونا

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