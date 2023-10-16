تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته تعليقات غاضبة من قبل المعلقين داخل المواقع التي قام بنشره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة وهي تحيي حفل بإحدى ولايات السودان. https://www.facebook.com/reel/274708285567213?mibextid=B7JvUZ وأثناء تقديم الفنانة وصلتها الغنائية اقتحمت إحدى مرافقاتها ساحة الرقص وقدم فواصل من الرقص المثير بمؤخرتها أمام الشباب الحاضرين. اللقطة أثارت ضجة واسعة وتسببت في غضب المتابعين, وكتب أحد المعلقين غاضباً (عشان كدة الحرب عمرها ما حتنتهي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إحدى مرافقات الفنانة ريان الساتة تقدم فاصل من الرقص المثير بمؤخرتها أمام الشباب الحاضرين خلال حفل بإحدى ولايات السودان ومعلقون: (عشان كدة الحرب عمرها ما حتنتهي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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