والي الخرطوم يبحث ترتيبات الموسم الشتوي المقبل

بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتور سرالختم ترتيبات واحتياجات الموسم الزراعي الشتوي القادم وتدشين مشروع عربات بيع السلع والخضروات واللحوم للمواطنين.

وأوضح سر الختم فضل المولي ان وزارته متواصلة مع كل المشاريع الزراعية وان اغلب هذه المشاريع تعمل في الإنتاج بما فيها مشاريع الانتاج الحيواني ورفد الاسواق بالخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض والألبان والاعلاف وان بعض المشاريع تعاني من مشاكل قطوعات الكهرباء. وان الخطة تستهدف زراعة ٦ الاف فدان للموسم الزراعي الشتوي.

وأمن الاجتماع على توفير احتياجات الري والوقود والطلمبات لمشاريع السروراب والجزيرة اسلانج ضمن التزامات والي الخرطوم خلال زيارته لهذه المشاريع.

وفي سياق ذي صلة بحث الاجتماع ترتيبات تدشين العربات المتحركة لبيع السلع والخضروات واللحوم بالاتفاق مع المنتجين.

وأكد والي الخرطوم أن قضايا الانتاج الزراعي والحيواني تجد كل الدعم والاهتمام لأنها تسهم بشكل مباشر في إستقرار المواطنين.ووجه وزارة الزراعة بتكثيف اتصالاتها مع المنتجين لانجاح الموسم الشتوي.

سونا