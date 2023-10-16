احتفلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان بخبر قبض استخبارات الجيش السوداني على أحد أفراد الدعم السريع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن فرد الدعم السريع الذي قام الجيش بالقبض عليه كان قد ظهر في مقاطع فيديو وهو يهدد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني.
وكان فرد الدعم السريع قد ظهر في مقطع رفقة عدد من زملائه بالدعم وهو يهدد البرهان ويتوعده قائلاً (أمرق يا برهان ولو راجل ورينا مكانك وين).
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر جندي الدعم السريع وهو أسير ومكسور داخل إحدى معسكرات الجيش, وسط سخرية الجمهور الذي أرفق أغنية (عشان أم قرون بركب الحديد بوكسي) مع الفيديو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. استخبارات الجيش تلقي القبض على أحد أفراد الدعم السريع ظهر في مقطع فيديو وهو يهدد قائد الجيش “البرهان” ويتوعده (ورينا مكانك وين يا برهان) وجمهور مواقع التواصل يسخر منه بأغنية (عشان أم قرون بركب الحديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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