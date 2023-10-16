مفوضية العون الانساني بالشمالية تنظم ورشة لتقييم عمل المنظمات الوطنية والاجنبية

نظمت مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية أمس بدنقلا ورشة تقييم عمل المنظمات الطوعية الوطنية والاجنبية منذ إندلاع الحرب في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي وحتى شهر أكتوبر الجاري وذلك تحت شعار (معا لخدمة الانسانية).

وأكد مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري في تصريح لسونا أن الورشة وقفت على الأنشطة والبرامج التي قامت بها المنظمات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الورشة هدفت إلى تبادل الاراء والافكار ونقل الخبرات والتجارب وتوحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع المنظمات الوطنية والاجنبية الفاعلة في الولاية الشمالية، مشيدا بجهودها ودعمها لمجالات العمل المختلفة بالولاية منذ إندلاع الحرب ودعا إلى مواصلة عملها ودورها المتعاظم خلال المرحلة القادمة خدمة لانسان الولاية الشمالية .

من جانبها اوضحت الاستاذة شذي عبد المنعم رجب من مكتب الامم المتحدة لمكافحة الالغام أن الورشة ناقشت إنجازات المنظمات طوال الفترات السابقة والتحديات التي تواجه عملها ومعرفة وتدارك نقاط الضعف والقصور في العمل الانساني وتعزيز نقاط القوة.