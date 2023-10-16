مساعد مدير عام الشرطة يتفقد إدارتي الجوازات والسجل المدني بالشمالية

تفقد مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل سير العمل والأداء في إدارتي الجوازات والهجرة والسجل المدني. وأشاد سيادته خلال زيارته اليوم لإدارتي الجوازات والسجل المدني بدنقلا برفقة مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين ومشرف الجوازات بالقطاع الشمالي ومديرو الإدارتين، أشاد بالمجهودات المبذولة والخدمة المقدمة للمواطنين الخاصة بإجراءات إستخراج الجواز الإلكتروني والسجل المدني. وتعهد مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي بدعم ومساندة إدارتي الجوازات والهجرة والسجل المدني في كافة المجالات حتى تقوم بدورها المطلوب خدمة للمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد جاهزية قوات الشرطة لأداء مهامها في كافة المجالات الخدمية حتي ينعم المواطن بخدمة شرطية ممتازة مقدما الإشادة لكافة العاملين بإدارتي الجوازات والهجرة والسجل المدني من ضباط وضباط صف وجنود. كما شملت الزيارة تفقد لادارت الاحتياطي وإدارة المرور. سونا

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