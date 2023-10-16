إدارة الثروة الحيوانية بمحلية سنجة تنفذ حملة مكافحة أمراض الحيوانات

نفذت إدارة الثروة الحيوانية بمحلية سنجة حملة الرش لمكافحة نواقل امراض الحيوان والتي تستهدف رش الحيوانات والحظائر ومراقد الثروة الحيوانية بمحلية سنجة. واكدت الدكتورة خالدة تاج الدين مدير إدارة الثروة الحيوانية بمحلية سنجة ان الحملة تستمر لفترة خمسة ايام حسب الخطة التي تسعى من خلالها الادارة لتغطية المحلية وذلك بالتعاون مع ادارة الثروة الحيوانية بالولاية ووزارة الصحة. وطالبت دكتورة خالدة باهمية توفير الامكانات اللازمة لمكافحة امراض الحيوان وتوفير الامصال الضرورية لضمان صحة الحيوان. وكشفت مديرة الثروة الحيوانية بالمحلية عن استخدام عدد من المبيدات للقضاء على نواقل امراض الحيوان في اطار الحملة الموحدة للقضاء على الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان لتفادي الحميات النزفية والامراض الاخرى. وكان عدد من مربي الماشية بمحلية سنجة قد ابدوا انزعاجهم من خطورة تداعيات انعدام عدد من الامصال المهمة لضمان صحة الحيوان مطالبين بالتدخل العاجل لتوفيرها بولاية سنار. سونا

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