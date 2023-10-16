اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع فيديو للحسناء “ود” إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت “ود” خلال المقطع وهي جالسة بمزاج رايق وتغني وترقص على أنغام أغنية والدتها (الشوق شاقاي شقانا). https://www.facebook.com/reel/2454611464708692?mibextid=B7JvUZ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته المقطع عبر عن انبهاره وأكثر من التغزل في الحسناء “ود” التي وصفها أحد المعلقين قائلاً (بنت ندى الأندى منها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة تبهر المتابعين بعد ظهورها وهي تغني وترقص على أنغام إحدى أغنيات والدتها والجمهور يتغزل (بنت ندى الأندى منها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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