الصورامي: على كل الحركات أن تتخلى عن أسلحتها ومقاتليها بمعسكرات الاستنفار

الصورامي خالد سعد قال رئيس تجمع كيان الوطن الصوارمي خالد سعد: الواجب أن لا تكون هنالك حركات مسلحة أصلا بجانب الجيش السوداني تقاتل معه أو ضده وعلى كل الحركات أن تتخلى عن أسلحتها ومقاتليها بمعسكرات الاستنفار. الجزيرة – السودان

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