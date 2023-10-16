كسلا: انطلاقة اعمال الملتقى التفاكري الدوري الثالث لأمناء الزكاة بالسودان

انطلقت بامانة ديوان الزكاة بولاية كسلا اعمال الملتقى التفاكري الدوري الثالث لامناء الزكاة بالولايات والادارات العام والمتخصصة للعام 2023 والذي يستمر لمدة يومين.

وحيا والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله رئيس مجلس امناء الزكاة بالولاية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى بحضور الامين العام للزكاة الاستاذ ابراهيم موسى عيسى وعدد من قيادات الولاية والمهتمين بامرا لزكاة على مستوى الولايات ـ٬ حيا جهود الزكاة على المستويين الاتحادي والولائي خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وامن على اهمية الملتقيات التي يتم فيها مناقشة تقييم وتقوية اداء العمل الزكوي بالسودان.

ونوه إلى ان تجربة الزكاة بالسودان مستمرة وتحتاج إلى من يتعهدها بالتقييم والتقويم مضيفا ان المؤتمرات عبارة عن عصف ذهني له مابعده اذا ما احسن إدارتها، معربا عن تمنايته ان يخرج الملتقى بتوصيات تفيد اهل السودان جميعا.

واشاد الوالي بتجربة الولاية في قيام مجالس التنسيق الزكوي على مستوى المحليات اضافة الى حضور الزكاة الدائم والداعم لمختلف المجالات الخدمية في التعليم والصحة وغيرها من خدمات ودعا الى اعطاء المحليات سلطة الاهتمام بامر الزكاة وفق الضوابط المنصوص عليها فضلا عن توطين فقه وشفافية الزكاة وسط المجتمعات بداء بالمدراء التنفيذيين للمحليات.

وقدم الوالي تنويرا شاملا حول الجهود التي بذلت من اجل لم شمل اهل الولاية ونبذ القبيلية والاثنية والتنادي لاصلاح ذات البين بين كافة مكونات الولاية وطيها لكل الخلافات التي كادت ان تعصف بمجتمع الولاية، داعيا الى تعميم تجربة الولاية الى الولايات الأخرى التي تواجه اشكاليات مجتمعية واعلاء صوت العقل والحكمة والوقوف صفا واحدا من اجل المصالح العليا.

من جانبه اكد امين الزكاة حرص الامانة الاتحادية وسعيها لتطوير الزكاة والاهتمام بها باعتبارها واحدة من العبادات ولاتقبل الاجتهاد، واوضح ان الامانة ووفقا لمجريات الاحداث عملت على وضع خطة للطوارئ واستمرارية عمل الزكاة من خلال تعيين مشرفين على الولايات المتاثرة وشبه المستقرة خاصة وان الامانة الاتحادية قد تعرضت مبانيها الى التخريب والسلب والنهب.

واضاف ان هنالك (10) ولايات تضررت بهذه الاحداث واحتسب الزكاة عددا من الشهداء العاملين بها. واضاف بانه قد تم تحويل ميزانية الزكاة الى ميزانية للطوارئ واعطاء دعم القوات المسلحة الاولوية فيها بالاضافة الى دعم اسر الشهداء ومن ثم النازحين والعاملين عليها وقال في هذا الصدد انه قد تم تخفيض مال التسيير الى 40% وتوقيف الحوافز وغيرها.

واوضح الامين ان الملتقى دليل على ان الزكاة بخير وان انعقاد الملتقيات ياتي للتفاكر حول ماهو مطلوب مستقبلا للعمل الزكوي، وأمن على اهمية التدريب ورفع قدرات اعضاء لجان الزكاة القاعدية وقيام مجالس التنسيق الزكوي وفق اللوائح وانزال الزكاة على المحليات وفق الضوابط.

من جانبه رحب امين ديوان الزكاة بولاية كسلا مبارك علي عثمان بالمشاركين في الملتقى الذي ياتي في ظروف مختلفة وقال ان الديوان واحدا من مؤسسات الدولة التي لم تسلم من الحرب والتخريب وان قيام الملتقى اكبر دليل على ان الدولة والديوان بخير ويقدم عطاءه واضاف ان هنالك جهدا كبيرا مطلوبا لمقابلة تحقيق حاجيات المجتمع عامة والولايات المتاثرة بالحرب خاصة.

واستعرض الاستاذ صديق هاشم ممثل لجان الزكاة القاعدية دور اللجان وعملها منذ تاسيسها القائم خاصة التسجيل وحصر الفقراء والمساكين والعمل على زيادة مواعين الزكاة وايصال الزكاة للمستحقين في اماكنهمو ونوه الى تجربة الولاية من خلال عمل لجان الزكاة بالولاية التي منها قيام مجالس التنسيق الزكوي ودعم افطارات المدارس والاهتمام بالطلاب.

ودعا الى الاهتمام بجانب التدريب وتوعية المجتمع وتوصيل رسالة الزكاة والاهتمام بالاسر النازحة والمشاريع الانتاجية.