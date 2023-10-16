وزير الصحة السوداني المكلف يشهد مراسم أداء القسم الطبي في جمهورية مصر

شهد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، ظهر الاثنين أداء القسم الطبي للاطباء، بجمهورية مصر العربية بقاعة بيت السودان ، بحصور سفير السودان بجمهورية مصر العربية محمد عبدالله التوم ورئيس المجلس الطبي السوداني بروف خاتم الياس، وعدد من القيادات الطبية، شهدوا مراسم أداء القسم للاطباء في تخصصات مختلفة والبالغ عددهم 153 طبيب، منهم 22 صيدلي، 60 طب اسنان ،71 طب بشري .

واكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، لدي مخاطبته الإحتفال بأداء مراسم القسم ،مواصلة الجهود في دعم وتطوير القطاع الصحي وتوفير الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين، مفتخرا بالاطباء السودانيين، ودورهم الكبير والفعال اثناء الفترة السابقة، مشيرا إلى إنسان السودان لايستحق ما جرى، موضحا دور الكوادر الصحية في كل ولايات السودان هي سبب رئيسي في تثبيت أركان الدولة السودانية، مبينا أنهم رغم عدم صرف الرواتب لاربعة أشهر واصلوا العمل دون توقف.

و أشار إلى دور الاطباء في معظم دول العالم العربي في بناء النظم الصحية، مؤكدا أن القسم يعتبر مسؤولية، داعيا إلى اهمية إنسانية الطبيب في ممارسة العمل، شاكرا كل الأساتذة من الاطباء بو تقدم بالشكر الخاص للمجلس الطبي السوداني وسفير جمهورية السودان بجمهورية مصر العربية لتسهيل الإجراءات للاطباء وانجاز كل الملفات الصحية، مقدما التهنئة للاطباء، متمنيا انتصار القوات المسلحة في معركة الكرامة والعودة لإعادة النظام الصحي للافضل .

وأشاد الوزير بمجهودات المجلس الطبي وحرصهم على تطوير العمل الصحي وترقية المهنة ، مجددا مضي الوزارة في توطين العلاج داخل ولايات السودان المختلفة وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الصحي، داعيا الأطباء للعمل على تقديم الخدمة للمواطنيين بصورة مرضية .

من جانبه قدم سفير السودان بجمهورية مصر العربية محمد عبدالله التوم، التهنئة للاطباء باداء القسم ، معتزا ومفتخرا بتواجده بين قامات من اطباء السودان، مبينا دور الاطباء الكبير في إستمرار تقديم الخدمة الطبية خلال فترة الحرب، متمنيا أن يتم دحر التمرد حتى يعود السودان افضل مما كان ، شاكرا الجيش الأبيض على جهدهم المبذول بالولايات المتاثرة بالحرب ومواصلة تقديم الخدمة في ظل ظروف معقدة، ملتزما بحل كل المشاكل التي تواجه الاطباء السودانيين بمصر، مشيرا إلى ان الاطباء السودانيين خارج البلاد لهم سمعة طيبة، شاكرا المجلس الطبي السوداني لجهوده المبذولة من أجل تطوير الخدمات الصحية .

إلى ذلك اكد رئيس المجلس الطبي السوداني بروف خاتم الياس، استعداد المجلس وتعاونه مع الوزارة لدعم مجالات العمل الصحي مشيرا إلى أن المجلس يهدف لضمان تحقيق رسالة ورؤية المجلس.

واشار إلى اجراء مراسم القسم في بعض الولايات منها البحر الأحمر225 طبيب ونهر النيل 218 طبيب و الجزيرة 500 طبيب متزامنا مع قسم الأطباء بمصر، لافتا إلى أن مهنة الاطباء تعتبر مسئولية كبيرة، مبينا أن للمهنة ضوابط يجب الإلتزام بها، مؤكدا على أن للمريض حق يجب على كل طبيب الإلتزام به، داعيا الأطباء إلى مراعاة ظروف المريض، موضحا أن العدل هو أساس لتقديم الخدمة الطبية، لافتا إلى ضرورة التدريب والتاهيل والتطوير المستمر، مقدما التهنئة لأسر الاطباء بمناسبة اتمام مراسم أداء القسم .