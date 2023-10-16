طرد وهدف قاتل في تعادل مصر والجزائر

حسم التعادل (1-1) المباراة الودية بين مصر والجزائر، مساء اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.سجل حمدي فتحي هدف التقدم لمصر (62)، قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل (90+3)، علما بأن الفراعنة خاضوا المباراة ب10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 27 مع طرد محمد هاني.
دخل منتخب الجزائر أجواء المباراة مبكرا، واعتمد على أسلوب الضغط العالي، ووصل بأكثر من كرة قرب مرمى محمد الشناوي، لكن دون خطورة حقيقية.
وفي الدقيقة 90+3، ارتقى إسلام سليماني لكرة عرضية مثالية، ليسجل هدف التعادل بضربة رأسية، لم يفلح الشناوي في التعامل معها.
كووورة
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