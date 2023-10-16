الصحة العالمية تقيم ورشة لشركاء الصحة بنهر النيل

أقامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية نهر النيل اليوم ورشة لتكامل جهود شركاء الصحة للاستجابة للاسهالات المائية والطوارئ الصحية الأخرى بالولاية. وأكد وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل دكتور أحمد علي وهب خلال مخاطبته افتتاحية الورشة التي أقيمت بقاعة التأمين الصحي بعطبرة أكد أهمية التركيز على البعد المنعي وتعزيز الشراكة بين الصحة والمواطن عبر التوعية والتثقيف . وحيا جهود المنظمات العالمية والمحلية وشراكاتها الناجحة مع وزارته وتضامنها من برامج الصحة وشدد على استنفار كل الكادر الصحي العامل بالولاية لمجابهة الطوارئ الصحية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وأكد مساعيه لتمكين النظام الصحي بالمحليات عبر خارطة طريق يتم تنفيذها بالشراكة مع المديرين التنفيذيين بالمحليات. وأعلن دكتور عصام محمد علي ممثل منظمة الصحة العالمية بالولاية دعمهم لبرنامج تقوية النظام الصحي بالمحليات والعمل المشترك على تكملة النواقص ومعالجة المشكلات وتقوية اللجان الصحية المجتمعية واستنهاض المجتمعات المحلية. وتناولت الورشة بالبحث والنقاش ورقتي عمل حول الوضع الوبائي والمخاطر بالولاية وخطة الاستعداد والاستحابة للاسهالات المائية وحمى الضنك. وخرجت الورشة بحزمة من التوصيات تلخصت في تحديد الأولويات والتدخلات المطلوبة في مجال المياه، الاصحاح، التوعية وتعزيز الصحة، التنسيق والشراكات، الترصد المرضي والمعلومات ومعالجة الحالات. وأكدت الورشة على ضرورة تكثيف التوعية والتثقيف وتقوية الترصد المرضي والمعامل الولائية وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل شركاء الصحة. سونا

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