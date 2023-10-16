اتحاد المكفوفين بولاية سنار يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

احتفل اتحاد المكفوفين بولاية سنار باليوم العالمي للعصا البيضاء وذلك بمباني وزارة الشباب والرياضة بسنجه بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة دكتور آدم علي فزع ومدير شرطة المرور .

حيث شارك في الاحتفال عدد من العاملين بوزارتي الشباب والرياضة والتربية والتوجيه وعدد من أصدقاء المكفوفين.

وأعرب د.آدم علي فزع رئيس المجلس الأعلى الشباب والرياضة الوزير المكلف عن سعادته بقيام الاحتفال وقال ان الاعاقة هي طاقة وليست إعاقة مؤكدا أنها لا تمنع الإنسان من الإبداع .

ومن جانبه قال حمزه آدم محمد الأمين العام لاتحاد المكفوفين ان الاحتفال هذا العام ركز على تعريف الناس بعلامات العصا البيضاء والتي من خلالها يمكن للناس ان يساعدوا المكفوفين في قطع الشارع ومساعدتهم للسير في الاتجاه الصحيح .