بحث والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محمد محجوب خلال لقائه بمكتبه ظهر اليوم لوفد منظمة رعاية الطفولة الزائر للقضارف برئاسة المستر عارف نور المدير القطري للمنظمة بالسودان ،وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني بالولاية، بحث سبل تدخل المنظمة لمقابلة الحميات والاسهالات المائية واستقبال العام الدراسي الجديد والتغذية واحتياجات المتاثرين من حرب الخرطوم بالاضافة الى اللاجئين الاثيوبيين وذلك وفق الاولويات التي حددتها الجهات المختصة بالولاية. واشاد الوالي المكلف بتدخلات المنظمة والخدمات التي قدمتها لمجتمع القضارف طوال الفترة الماضية، مؤكدا تسهيل الاجراءات ومعاونة المنظمة على تنفيذ انشطتها المطروحة في المجالات كافة. من جهته اكد الوفد الزائر الحرص على مساندة جهود الولاية في التصدي لحمى الضنك والاسهالات المائية والطوارئ المختلفة بجانب معاونة الحكومة في برنامج توطين التشخيص. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وفد منظمة رعاية الطفولة يقف على الأوضاع الصحية بولاية القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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