صحة الجزيرة: حملة لنظافة وتعقيم مستشفيات مدني

نفذت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني ومحلية مدني الكبرى حملة نظافة مشتركة بمستشفيات طوارئ الباطنية والنساء والتوليد والكلى ومستشفى الذرة وشارع مجمع المستشفيات للحد من انتشار الأوبئة والإسهالات المائية الحادة. وأكد الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة في تصريح لسونا أن الحملة استهدفت تعقيم المستشفيات ومحيطها بالكلور وذلك للحد من حالات الإسهالات المائية ومكافحة الأوبئة مؤكداً استمرار الحملات لتشمل الأسواق والأحياء ومراكز الإيواء. وأعلن عن تسجيل 47 حالة إسهال مائي منها 3 وفيات و22 حالة تعافي، وكشف عن الجهود التي تبذلها وزارته للسيطرة على الأمراض الوبائية وتوفير مخزون جيد من علاج الأوبئة. من جانبه أوضح العميد شرطة محمد الأمين النعيم مدير إدارة الدفاع المدني أن حملة رش المستشفيات والمواقف في محيط المستشفيات جاءت بشراكة مع وزارة الصحة ومحلية مدني وقال إن الحملة شملت إغلاق المحال التجارية والكافتريات والباعة المتجولين لتنفيذ عمليات التعقيم عبر مركبات الدفاع المدني. وأكد أن إدارة الدفاع المدني ظلت تراقب مجمل الأوضاع بالولاية خاصة في ظل حركة التجارية الكبيرة التي تشهدها مدينة مدني والإزدحام وتوفر المياه للمستشفيات ومراكز الإيواء. وأعلن عن جاهزية الأتيام بالإدارة للتدخل في مجالات الإنقاذ النهري والتوعية وأتيام الوقاية والسلامة إلى جانب مراقبة عمليات التخزين العشوائي والمستودعات ومحطات الوقود وأشاد بجهود والي الجزيرة فى توفير كافة المطلوبات والمتابعة المستمرة مؤكداً إستمرار حملات التعقيم. سونا

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