بيرقدار التركية ليس غريباً أن تولول الدوائر والدول الداعمة لمليشيا التمرد من وصول صفقة الأسلحة الحديثة إلي الجيش السوداني بسلام ..وعبر الطرق والمطارات والموانئ الرسمية !! • دولة خليجية كبيرة تتظاهر بدعمها للجيش السوداني ، رفضت قبل شهر عبور صفقة التسليح السودانية عبر أجوائها وموانئ مدنها الشاطئية .. • هذه الدولة فوجئت بوصول شحنات الأسلحة النوعية للجيش بلا ضوضاء .. • من يتعجبون حصول القوات المسلحة علي أسلحة نوعية وفق متطلبات سير وخطة العمليات العسكرية ، هؤلاء عليهم مراجعة قنوات الأخبار هذه الأيام .. أمريكا وضعت أضخم حاملة طائرات في العالم تحت خدمة ربيبتها إسرائيل .. أعلنت ذلك علي الملأ .. • من حق الجيش السوداني الحصول علي طائرات ومسيرات ودبابات وأنظمة اتصال حديثة ..ولن يمنع أحدٌ شتات المليشيا وكلاب صيدها من البكاء والعويل ..

• تبّاً للخونة والعملاء .. عبد الماجد عبد الحميد



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