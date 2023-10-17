توقيع مذكرة تفاهم بشمال دارفور لمناهضة خطاب الكراهية

وقع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بولاية شمال دارفور ومنظمتي” العون التنموي” و “ماما افريكا للخدمات الإنسانية” اليوم بمقر المجلس بالفاشر على مذكرة تفاهم مشتركة لمحاربة خطاب الكراهية ونشر ثقافه السلام وتفعيل دور الثقافة في مجالات التنميه والتثقيف المدني وذلك تنفيذا لموجهات حكومة الولاية الرامية لمعالجة قضايا السلام ومحاربة خطاب الكراهية عبر بوابة الثقافة والإعلام.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالولايه الدكتور زكريا آدم محمد الرشيد عقب التوقيع على المذكرة ان خطة المجلس في هذا الجانب تقوم علي الانفتاح نحو المنظمات الوطنيه والدولية الإقليمية للعمل معا من اجل نشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان ونبذ خطاب الكراهية، فضلا عن السعى لنشر وترسيخ قضايا التحول الديمقراطي في السودان، إضافة إلى العمل من أجل رفع قدرات العاملين في مجالات الثقافة والإعلام والسياحه والآثار لما لها من دور رائد تجاه المجتمع.

فيما أكد مدير منظمة العون التنموي الأستاذ محمد عبدالله اهتمام المنظمات الوطنية بالثقافة والإعلام بإعتبارهما المدخل لمعالجة ومحاربة كافة الظواهر الاجتماعية السالبة ومن بينها نشر خطاب الكراهية.

واكدت منظمة ماما افريكا للخدمات الإنسانيه جديتها في تحقيق شعار “الثقافة تقود الحياة” بإعتبار أن المشاكل التي يعاني منها السودان هي مشاكل ثقافية يجب معالجتها عبر الثقافة.

وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بأن يكون في مقدمة الوزارات التي تعمل لمعالجة الاختلالات المتجزرة في أوساط المجتمع السوداني.