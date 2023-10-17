مباحث شندي تضع يدها على منهوبات من ولاية الخرطوم داخل أحد المنازل

نجحت شعبة مباحث شرطة محلية شندي في الوصول لأحد المنازل بمنطقة مويس كانت قد توفرت لديها معلومات مسبقة بوجود منهوبات من ولاية الخرطوم مخزنة بداخله. وبإجراء عملية تفتيش قانونية للمنزل المذكور تم العثور بداخله على “طابعة جديدة/ 2 جهاز لابتوب/ جهاز كشف معادن/ موتر جي إن/ 2 فرن كهربائي جديد/ 6 ألواح طاقة شمسية كبيرة/ 3 درداقات جديدة/ 2 بطارية عربة كبيرة جديدة/ 2 لستق موتر جديد/ عجلة جديدة” تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم والمعروضات تحت المواد 100 /68 بقسم شرطة الأوسط شندي وجاري إستكمال التحريات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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