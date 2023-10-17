رونالدو يقود البرتغال لسحق البوسنة

اكتسح المنتخب البرتغالي مضيفه البوسني بخماسية نظيفة، كان للنجم والقائد كريستيانو رونالدو منها هدفين في الدقيقتين (5 من ركلة جزاء، و20)، لرفع محصلته مع بطل أوروبا في 2016 إلى 127 هدفا في مباراته رقم 203.
بينما تكفل برونو فرنانديز وجواو كانسيلو، وجواو فيليكس، بتسجيل الأهداف الثلاثة الباقية في الدقائق 25 و32، و41 على الترتيب.
كووورة
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