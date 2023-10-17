ديكو: لا يجب مقارنة يامال بميسي

تحدث ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن تجديد عقد اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج، بجانب تطور مستوى لامين يامال مع البارسا.وقال ديكو في حوار أجراه مع صحيفة موندو ديبورتيفو “عندما نتحدث عن المستقبل والصلابة، فإن هناك لاعبين نود استمرارهم معنا مثل دي يونج، لكننا لم نتحدث عن التجديد بعد”.

وأضاف “نحب فرينكي وبيدري وأراوخو وجافي وجوندوجان الذين يمكنهم البقاء في النادي لعدة سنوات، ودي يونج في عمر مثالي ويلعب بمستوى مميز، ولهذا السبب نريده أن يبقى معنا”.وتابع ديكو “لا أعلم ماذا حدث بين دي يونج وبرشلونة في الماضي، لا أستطيع التحدث عن أشياء لم أكن حاضرًا فيها، لكن في النهاية اللاعب هو من يقرر مستقبله”.

ولفت “أرى دي يونج سعيدًا ويستمتع بكرة القدم، وفي برشلونة يجب على اللاعبين أن يكونوا سعداء لتقديم أفضل مستوى لديهم، مع الإشارة إلى الضغط الموجود هنا”.

وشدد ديكو “يجب عدم إجراء مقارنات بين لامين يامال وميسي، حتى لا يصبح اللاعب الشاب ضحية للتوقعات”.

ونوه “كل لاعب لديه قصته، ويامال يمتلك موهبة خاصة ومختلفة عن الآخرين ويستمتع بلعب كرة القدم، والمدرب تشافي يعرف ذلك أيضًا”.

وأتم “يجب علينا أن نترك يامال بمفرده يستمتع بالساحرة المستديرة، حتى نسهل عليه الأمر قدر الإمكان، وأن يمر بهذه المرحلة دون مشاكل”.

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